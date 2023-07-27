إخماد حريق هائل داخل محل ستائر بحدائق القبة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، حريقا هائلا شب داخل محل ستائر، وامتد لطابق أعلاه بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل ستائر وامتداد النيران لطابق بالأعلى بشارع الشيخ غراب بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.