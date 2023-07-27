بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا بلغ 18 مليار دولار في 2022

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن صادرات روسيا الزراعية إلى أفريقيا بلغت 10% بقيمة 6.7 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية، نمو التصدير والاستيراد مع أفريقيا إلى الثلث بالنصف الأول من 2023، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بلغ 18 مليار دولار في 2022

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا.

وقال إنه سيتم العمل على توفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية، مضيفا أن الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية.

وقال: "حجم الصادرات والواردات الروسية مع إفريقيا هذا العام زاد بنسبة 30%"، مضيفا أن الناتج المحل الأفريقي يفوق معدلات النمو العالمية، مشيرا إلى أن الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها.

وانطلقت أعمال القمة الروسية الإفريقية في سانت بطرسبرج بحضور عدد من القادة والزعماء الأفارقة ورجال الأعمال من كلا الجانبين الروسي والإفريقي.

وتأتي القمة الروسية الإفريقية ضمن العديد من المحافل التي تجمع إفريقيا بدول العالم مثل القمة الإمريكية الإفريقية، وقمة فرنسا إفريقيا، ومنتدى الصين إفريقيا، ومنتدى اليابان إفريقيا المعروف باسم "تيكاد".