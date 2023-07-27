رئيس جامعة قناة السويس: ملتزمون بضوابط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ملتزمة بكافة الضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات الخاصة بكلية التربية الرياضية، والتي تشمل القواعد العامة والجداول المعيارية للاختبارات، وقواعد قياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية بالنسبة للطلاب المُعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء ذلك أثناء زيارة اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية، والتي ضمت كل من الدكتور جون فايز ودينا سمير وشيرين فايز.

ويُذكر أن الاختبارات تتم داخل كلية التربية الرياضية، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور ماجد العزازي عميدكلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الكنترول الدكتور شريف إبراهيم عبده،

كما يُشارك بلجان امتحانات القدرات

جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضح الدكتور ماجد العزازي أن الكلية حتى الآن استقبلت 490 طالب وطالبة منذ بداية الاختبارات يوم الأحد 16 يوليو حتى الآن ، وهي تهدف إلى قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية من خلال مجموعة من الاختبارات ، يستثنى منها الأبطال الدوليين والأولمبيين المشاركين، والحاصلين على البطولة خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق باختبارات القدرات، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية، وشروط النجاح بالاختبارات أن يحقق الطالب أو الطالبة 60% من إجمالي مجموع الدرجات في جميع الاختبارات البدنية والمهارية، وأن يكون لائق طبياً، ولائق في الطول، وعلاقة الطول بالوزن ولائق فى القوام والاختبار الشخصي.