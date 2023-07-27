جامعة حلوان تنظم اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة أسبوع الشباب

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية مشاركة الطلاب فى أسبوع شباب الجامعات في تعزيز روح المنافسة الشريفة وتشجيع المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وكذلك تعزيز روح المشاركة والتفاعل بين طلاب الجامعات المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

وأوضح أن الجامعة نظمت اجتماعًا تحضيريًا مع الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات لمناقشة خطة أسبوع شباب الجامعات التي تستضيفه الجامعة في سبتمبر القادم ووضع الخطوط العريضة لحفلتي الافتتاح والختام والأماكن والعروض المقترحة، بحضور الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات ورئيس لجنة الافتتاح والختام، والدكتورة سناء مأمون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية والاستاذ بهاء مختار مدير الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد والأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب.

كما أشار الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة، إلى دور الجامعة في تهيئة الأجواء المناسبة للفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة، مؤكدا الاستعدادات القوية والإمكانات التي توفرها الجامعة ليكون أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر حدثا مميزا من الناحية التنظيمية والمكانية.