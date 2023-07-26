تظاهرات بسبب تدهور الدينار العراقي بعد عقوبات أميركية على 14 مصرفا

تظاهر العشرات أمام البنك المركزي العراقي في بغداد فيما دعا أصحاب البنوك إلى تحرك رسمي لوقف ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار، الأربعاء، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقفز سعر السوق للدولار خلال اليومين الماضيين من 1470 دينارا للدولار الى 1570 دينارا للدولار. وجاءت القفزة بعد أن أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا خاصا ضمن البنوك المحظور عليها التعامل بالدولار الأميركي للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران.

تم فرض الحظر من قبل وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال في 19 يوليو.

وقال حيدر الشماع، صاحب بنك خاص في بغداد في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي سيكون له عواقب سلبية من عدة زوايا.

ودعا الحكومة العراقية الى العمل لرفع الضرر الذي لحق بالبنوك المدرجة وللمصارف العراقية بشكل عام.

وأصدرت البنوك الـ 14 التي تواجه الحظر بيانا مشتركا حثت فيه الحكومة العراقية على معالجة المشكلة وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر فقط على سعر الدولار بل يعيق الاستثمار الأجنبي.