بالفيديو.. مادلين طبر تجهش بالبكاء أثناء رثائها «شوقي حجاب» على الهواء

توفي ظهر اليوم الشاعر والمخرج شوقي حجاب عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واثناء تواجد الفنانة مادلين طبر على الهواء مباشرة في قناة الحدث اليوم لتقديم برنامجها «قعدة مع مادلين»، صدمت بخبر وفاته وهي على الهواء مباشرة.

فانهارت مادلين من البكاء، عندما عرض المخرج، اخر فيديو لها مع شوقي في المستشفى في الشيخ زايد، الذي انتقل اليه بإيعاز من وزير الصحة بعد ان ناشدته المساعدة ولبى النداء، حيث تجمعها بالشاعر الفقيد علاقة صداقة على مدار سنوات على المستوى الشخصي والمهني، وهي تتواصل مع وزير الصحة والأطباء المختصين منذ اسابيع لمتابعة علاجه وحصر المرض، وحاولت مادلين على الهواء أن تتمالك نفسها لكن دموعها انهمرت.

ونعت طبر اسرة الكاتب الراحل شوقي حجاب وخاصة زوجته المتفانية السيدة نهلة حجاب، وقالت طبر في رثائه: ربي يصبر عائلته وأحبابه وجميع العاملين بالوسط الفني والثقافي على الم فراقه، وداعا يا صاحب الكلمة الشعرية النقية مثل قلبك الطفولي يا شوقي.

واختتمت الفنانة مادلين طبر حديثها ان الشاعر شوقي حجاب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وفي اخر زيارة له وجدته يهرب للنوم من شدة الألم قائلا "عاوز اروح في الحالة" وكأنه يقول لهم اتركوني ارحل في صمت.. رحم الله الشاعر الكبير شوقي حجاب.

ولمشاهدة لحظة بكاء مادلين طبر ترحما على شوقي حجاب من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/watch/?v=290546426979297&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=UVffzb&ref=sharing

https://fb.watch/m15vriRfKg/?mibextid=qC1gEa

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