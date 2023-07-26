طبيب الغلابة ياسر ضيف.. ملاذ مرضى العظام في الدقهلية

حين تطأ قدماك مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية؛ فإن أسهل عنوان يمكن الوصول له هو عيادة استشارى جراحة العظام الدكتور ياسر ضيف؛ فالجميع يعرفونه، فهو أحد أعلامها ونصير أبنائها وحبيب قاطنيها؛ فـ"طبيب الغلابة" كما يلقبونه الآلاف يتمتع بشعبية لا مثيل لها بين أبناء شربين.



نعود بالزمان لعام ١٩٨٠، وتحديدًا كلية الطب بجامعة المنصورة إذ تخرج فيها طبيب جراحة العظام ياسر ضيف؛ ليبدأ مسيرته المهنية والإنسانية مُعاهدًا نفسه على أن يكون داعمًا لأبنائها مُخففًا عنهم آلامهم وقسوة حياتهم بعد أن وهب علمه لله ثم للناس.

الطبيب "ضيف" الذى تخرج من طب المنصورة أحد أبرز قلاع علم الطب فى مصر؛ عمل بالعديد من المستشفيات حتى استقر فى النهاية طبيبًا للعظام بمستشفى شربين العام؛ ومنذ أن افتتح عيادته كان ثمن الكشف الطبى ٥ جنيهات لأكثر من ٢٠ سنة؛ ولكن فى ٢٠٢١ ارتفع سعر الكشف الطبى لـ ١٠ جنيهات، مؤكدًا: "لم يكن حلمى الثراء ولا الشهرة ولا المال.. ولكن حلمى يتحقق بمساعدة البُسطاء ونُصرة الفقراء وتضميد جراح المرضى وتخفيف آلامهم".

يقول استشارى جراحة العظام: نُحاول مُساعدة الناس بصورة أو بأخرى، والذين لا يقدرون على دفع الـ ١٠ جنيهات لا حرج عليهم، أهلًا بهم فى كل لحظة وكل وقت، الـ ١٠ جنيهات ثمن الكشف الطبى هى رمزية وبسيطة للتخفيف عن المواطنين من قسوة الأسعار وارتفاعها فى كل شيء؛ ولكن هى فقط لدفع التزامات العيادة".

لم تقتصر إنسانية طبيب الغلابة على تخفيض ثمن الكشف وتقديم النصائح الطبية للعشرات يوميًا؛ بل يعمل الطبيب الإنسان على منح بعض الأدوية مجانيًا للمرضى والمُحتاجين؛ مؤكدًا "يكفينى دعوات الناس.. وراضى جدًا عما أقدمه فى العمل فى المجال الطبي"

