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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. ريال بيتيس يعلن ضم إيسكو في صفقة انتقال حر

إيسكو
إيسكو
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أعلن نادي ريال بيتيس، منذ قليل، التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو، في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لريال بيتس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو ترحيبي لإيسكو والإعلان عن الصفقة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ويرغب مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، في تعزيز خط الوسط، من خلال التعاقد مع إيسكو، بعد رحيل كاناليس إلى المكسيك، وإصابة نبيل فقير.

وسبق لإيسكو، اللعب تحت قيادة مانويل بيليجريني، لمدة موسمين، عندما كان لاعبا في صفوف مالاجا.

وكان إيسكو قريبا من الانتقال إلى يونيون برلين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد نهاية مشواره مع إشبيلية الذي لعب معه لمدة 4 أشهر قادما من ريال مدريد.

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