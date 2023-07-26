ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات برفع الفائدة

تتجه الأنظار مساء الأربعاء، إلى مخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

تشير توقعات محللي وول ستريت، إلى قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.

في الاجتماع الماضي المنعقد خلال يونيو الماضي، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وقال الفيدرالي في بيان صحفي حينها، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5 بالمئة - 5.25 بالمئة، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ أسعار المستهلك.

إلا أن أصواتا أخرى في وول ستريت، ترى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي ينتهي اليوم، بسبب تسارع هبوط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3 بالمئة خلال يونيو الماضي، نزولا من 4 بالمئة في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2 بالمئة على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.