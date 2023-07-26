بشرى تنضم للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي

تشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان عمان السينمائي الدولي المقرر انعقاده في الفترة ما بين ١٥ إلى ٢٢ أغسطس المقبل.

ويعد المهرجان فريدا من نوعه في الأردن من حيث الحجم وتسليطه الضوء على الأعمال السينمائية الأولى العربية والأجنبية.

وطرحت بشرى مؤخرا اغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب الأوزباكستاني "Azzamchik" وتخطت حاجز ال60 مليون على موقع "تيك توك".

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري.

كما تواصل بشري حاليا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير على مدار الأسابيع المقبلة.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي ، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.