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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 10 أشخاص على الأقل جراء حرائق الغابات في البرتغال

حرائق الغابات
حرائق الغابات
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أصيب أكثر من عشرة أشخاص منهم رجال إطفاء فى البرتغال، اليوم الأربعاء، خلال مكافحة حريق غابات هائل فى بلدة "كاسكايس" الساحلية غربى العاصمة "لشبونة".

وقال عمدة البلدة، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق فى وقت مبكر من اليوم، مشيرة إلى إجلاء 90 شخصا من ثلاث قرى ونقل 800 رأس ماشية مساء أمس بسبب الحريق، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وقال قائد الحماية المدنية إليسيو أوليفيرا، إن الحريق لم يعد يشكل خطرا على السكان إلا أنه حث المواطنين وخاصة سائقى السيارات على تجنب المنطقة.

وكانت طائرات الإطفاء انضمت إلى 600 من رجال الإطفاء و189 سيارة إطفاء فى محاولات لإخماد الحريق الذى شب أمس فى حديقة "سينترا كاسكايس" الطبيعية.

البرتغال حريق لشبونة حديقة