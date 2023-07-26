جامعة النيل الأهلية تعلن عن منح كاملة لـ500 من أوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستقدم منحا كاملة هذا العام بتنسيق الجامعات لعام ٢٠٢٣ لطلبة الثانوية العامة من الـ ٥٠٠ الأوائل علي الجمهورية، مشيراً إلي أن المنح المتدرجة لباقي الطلبة من مدارس stm وغيرهم من الطلبة.

وقال عقل خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الجامعة، إن شهادة جامعة النيل معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات بالإضافة للجهات الأجنبية ذات الشراكة العلمية مع الجامعة في مختلف برامجها .

وأكد أن الجامعة لم يتقدم لها أي من الطلاب المصريين العائدين من دول أوكرانيا والسودان وروسيا، حيث أن معظم الطلاب النازحين من تلك الدول تخصصاتهم طبية وجامعة النيل تكنولوجية هندسية ليس بها تخصصات طبية، مشيراً إلي أن الجامعة تستقبل وافدين بشكل عام ليس من الدول العربية أو الأفريقية حسب وانما ايضا من الدول الأوربية، فيوجد ٢٥ طالب من أمريكا وأوروبا يدرسون بالجامعة في مرحلة الماجستير بكلية الهندسة

وأشار عقل الى تطبيق نظام التعليم الذكي في الجامعة لتحقيق الأهداف وتدارك أية إشكاليات تواجه الطلاب مؤكدا اعتماد الجامعة على النظم الإلكترونية في المناهج الدراسية وقياس قدرات وإمكانيات الطلاب وتقييمهم والتواصل معهم بشكل إلكتروني.



وأضاف ان جامعة النيل أنشئت بقرار واضح المعالم لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى توجه الدولة منذ عام 2003 لإنشاء جامعات بحثية ريادية، وبالتالي تأسست الجامعة على هذا الأساس.

وأوضح رئيس جامعة النيل أن الجامعة تهتم بالدراسات العليا، والابتكار والبحوث التطبيقية، وريادة الأعمال، وتطوير المجتمع، والشراكات العالمية، ومنارة للعلماء المصريين بالخارج.

ونوه أن محاور رسالة الجامعة تتضمن: التعليم والتعلم المبنى على الجدرات، والبحوث التطبيقية، والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المجتمع.

وأشار رئيس جامعة النيل إلى أن قدرة الطلاب والباحثين على البحوث التطبيقية، واحتوائها على عدة حاضنات تكنولوجية والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة في ريادة الأعمال وتحقيق عائد اقتصادي وعدد كبير من الشباب المؤهلين.

وأكد أن جامعة النيل الأهلية قادرة على تخريج رجال صناعة وفنانين وباحثين على أعلى مستوى عالمي، مشيرا إلى استهداف الجامعة تخريج طالب قادر على الاندماج في سوق العمل.

ولفت عقل إلى احتواء جامعة النيل على خمس كليات وست حاضنات تكنولوجية ومركزين تطوير صناعة، وتضم أربعة آلاف طالب وطالبة و125 باحثًا متفرغًا.

وتابع : أن الجامعة تسعى لتأهيل طلابها لسوق العمل، من خلال اكسابهم مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي، وتواصلهم مع شركات ريادة الأعمال، وأن يكون جزء من الجامعة في التواصل الاجتماعي، وبالتالي أغلى أنظمة إلكترونية.

يشار إلى أن جامعة النيل الأهلية تتضمن كليات: الهندسة والعلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية، وإدارة الأعمال، دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا.

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