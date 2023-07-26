ننشر أسماء مصابي حريق مول تجاري بمطروح

تمكنت “البوابة نيوز” من الحصول على قائمة بأسماء مصابي حادث الحريق الذي اندلع، مساء اليوم، بأحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة مرسى مطروح في شارع الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 30 شخصا.

المصابون:

1_ حسام حسن إبراهيم 27 سنة، علم الروم، جروح قطعيه بالجيهه جرح قطعي باليد اليمني اختناق.

2_ عبدالغفار طه النجار 28 سنة، عزبه السلام، اختناق وضيق في التنفس.

3_ أماني عبدالرحيم محمود 50 سنة، عمارات باتا، اختناق وضيق في التنفس.

4_ فتحي فهمي أبو الفتوح 35 سنة، حي الزهور، اختناق وضيق في التنفس.

5_ أحمد محمد علي مجاور 19 سنة، عزبه السلام، اختناق وضيق في التنفس.

6_ حلاوتهم محمد ابراهيم 40 سنة، عزبه السلام، اختناق ضيق في التنفس.

7_ رحمه عادل عبدالعاطي 17 سنة، عمارات باتا، اختناق ضيق في التنفس.

8_ خالد السيد أبو العنين 35 سنة، زاهر جلال، اختناق ضيق في التنفس.

9_ عمر عبدالباسط براني 20 سنة، وادي الرمل، اختناق ضيق في التنفس.

10_ احمد السيد محمد 24 سنة، علم الروم، اختناق ضيق في التنفس.

11_ محمود محمد أبو طحون 19 سنة، طريق السلوم جرح قطعي بالرأس واختناق وضيق بالتنفس.

12_ رويدا محمد البسيوني 16 سنة، السواني، اختناق ضيق في التنفس.

13_ اسماء عبدالغني محمد 16 سنة، ك4 اختناق ضيق في التنفس.

14_ محمود كرم حسان 24 سنة، ك4، اختناق وضيق في التنفس.