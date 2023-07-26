الدفاع الروسية: مقتل 675 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 22 دبابة خلال يوم

أعلن الجيش الروسي، مقتل 675 جنديا أوكرانيا وتدمير 22 دبابة و10 مدرعات، وعشرات المدافع والرادارات لقوات أوكرنيا، في حصيلة العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، أن القوات واصلت تقدمها على محور كراسنو ليمانسكي في لوجانسك، وقضت على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا، ودمرت مدافع هاوتزر، وثلاثة مدافع ذاتية الحركة ورادارا أمريكي الصنع.

وأضافت أنه تم صد 4 هجمات في محور دونيتسك، وتدمير مستودعي ذخيرة والقضاء على 210 جنود أوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري ومدفعين أمريكيين، وثلاثة مدافع بولندية ذاتية الحركة، ومدافع هاوتزر.

وصدت القوات الروسية، وفقا للبيان، محاولة هجوم معادية في اتجاه أوريخوفسكوي، وقضت على أكثر من 100 جندي أوكراني، كما تم القضاء على 135 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك، فيما تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "أكاتسيا" في محور خيرسون، مشيرة إلى تدمير 13 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه.