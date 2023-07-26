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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اللواء منار مختار: العنصر النسائي في الشرطة أصبح ضرورة لتحقيق الأمن

اللواء منار مختار
اللواء منار مختار
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اتخذت وزارة الداخلية إجراءات سريعة للتوسع فى ضم العناصر النسائية لجهاز الشرطة بمختلف القطاعات والإدارات، فوجود العنصر النسائى فى الشرطة أصبح ضرورة تقتضيها متطلبات العصر لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمرأة لم تكن بمعزل عن المشاركة الوطنية فى العمل الأمنى. 
حيث بدأت مشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة منذ عام 1930، وفى عام 1983 ألحقت أول دفعة من خريجات الجامعات بكلية الضباط المتخصصين بالأكاديمية للعمل فى بعض الجهات الأمنية بمستشفيات الشرطة والسجون وشرطة السياحة والآثار وحماية الآداب ورعاية الأحداث، وفى الموانئ والمطارات والعلاقات العامة والإنسانية مما أضفى على مُشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة بُعدًا إنسانيًا، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام نحو التوسع فى مشاركة العنصر النسائى فى مجالات العمل الأمنى المختلفة؛ لأن الشرطة النسائية توجه يعكس صور المجتمع الواعى والمتحضر.

كان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

وجاء بالحركة تعيين اللواء منار مختار حافظ مدير ادارة بقطاع حقوق الإنسان فهي من القيادات الأمنية النسائية المحترفة في العمل الأمني والتي حققت نجاحات ملموسة في جميع القطاعات التي عملت بها  استحقت عليه التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2020 وذلك أثناء عملها بقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية .

جاء تصعيد اللواء منار مختار في إطار تقدير وزارة الداخلية لدور الشرطة النسائية ومجهوداتها بالوزارة .

العناصر النسائية لجهاز الشرطة الضباط المتخصصين حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 اللواء منار مختار حافظ مدير ادارة بقطاع حقوق القيادات الأمنية النسائية