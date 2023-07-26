خلال 24 ساعة.. ضبط 276 قضية مخدرات وتنفيذ 82346 حكمًا قضائيًا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (276) قضية مواد مخدرة بإجمالى (295) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,531 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,435 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,182 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,385 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,180 كيلو جرام).‏

كمية من مخدر البودر وزنت (1,158 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (570 جرام).

كما تم ضبط (1852) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 105 قطعة سلاح نارى بحوزة 89 متهم

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82346) حكم قضائى متنوع

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة : ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (221) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط (21724) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين : فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.