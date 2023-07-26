ميناء دمياط يحتفل بالذكرى الـ37 لافتتاحه وتشغيله

احتفل ميناء دمياط اليوم الأربعاء، بالذكرى 37 لافتتاحه وتشغيله والذى يوافق 26 يوليو 1986؛ وعلى الرغم من حداثته إلا أنه استطاع خلال الفترة الماضية ان يتبوأ مكانة هامة ومركزًا مرموقًا بين موانئ المتوسط.

وتقدم اللواء بحرى أحمد حواش بخالص التهاني وبالغ الشكر والامتنان لجميع العاملين بهيئة ميناء دمياط السابقين والحاليين والذين أثمرت جهودهم عن التقدم الذى يشهده الميناء حاليا؛ كما تقدم بخالص التهنئة للمجتمع المينائي الممثل فى جميع الشركات والهيئات والجهات العاملة باعتبارهم شريك اساسي لهذا النجاح.

وخلال العام الماضي شهد الميناء العديد من الأنشطة والمشاركات واللقاءات والاحداث والمستجدات الهامة التى أسهمت فى تقدمه وتعزيز تواجده فى المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية فى مصر وخارجها.

وترأس اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعًا ضم ممثلين عن الخط الملاحي هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة JIT الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.

كما عقدت الهيئة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقاء تعريفى بالبرامج الخاصة بالدراسات العليا التي يقدمها المعهد المتضمنة درجات الدبلومه والماجيستير والدكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري والمقدمة للعاملين بالهيئة والجهات والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء بهدف تطوير قدرات العنصر البشرى وتأهيله.

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