شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،39 للعظمى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغرى 29،وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة.