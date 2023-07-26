"إبهيت إن راشي" لقاء لخريجي إيبارشية الفيوم

نظمت خدمة شباب الخريجين بإيبارشية الفيوم، لقاءًا للخريجين بعنوان "إبهيت إن راشي .. القلب الفرح"، في كنيسة الشهيد مار جرجس “مقر المطرانية”، بمتابعة خاصة من الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة الضيوف عن "الخريج ومستقبل غير واضح" وعن "الخريج مستقبل الكنيسة"، ومسرحية بانتومايم قدمها فريق "وان هاند" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالفيوم.

كما اشتمل أيضًا على تنظيم معرضًا لمنتجات مجموعة من الشباب والشابات الخريجين، وفقرات روحية وترفيهية.

هذا وشارك في اللقاء ٥٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية و ٤٠ خادم وخادمة و ١٢ من الآباء الكهنة.