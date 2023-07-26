أسواق الذهب المصرية تترقب التغيرات العالمية للمعدن رغم عدم الاستجابة لصعود الأونصة

تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذبا خلال الفترة الحالية، حيث يتزايد الترقب في الأسواق لما سيصدر اليوم الأربعاء، عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، ونتائج الشهادات الدولارية الجديدة على حركة الأسواق، بحسب جولد بيليون وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2160 جنيها للجرام بعد أن تراجع يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2150 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها.

التحركات المستقرة لأسعار الذهب المحلي خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب في مصر، مثل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والطلب على الذهب المتراجع خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في الأسواق.

من ناحية أخرى نجد أن الأسواق تترقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم وتأثير ذلك على سعر الذهب العالمي، وما إذا كان سيعمل على تحريك السوق المحلي الذي شهد استقرار دام لأكثر من 3 أسابيع.

من جهة أخرى أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم أمس عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.

الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وأشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين.

واليوم تبدأ البنوك استقبال المودعين لفتح هذه الشهادات وتترقب الأسواق لمعرفة حجم الإيداعات التي ستحصل عليها البنوك وفقاً لهذه الشهادة، وقد يعمل هذا على تحريك سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة بعد أن شهد استقرار وتراجع في الطلب منذ شهر تقريباً.

وفي أخبار منفصلة قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 4.1% مقابل توقعاته السابقة في شهر ابريل بنسبة نمو 5%، وتفاوض مصر صندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار بعد إجراء المراجعة الأولى للصندوق والمتوقع لها أن تحدث منتصف سبتمبر القادم.

وأعلن البنك الدولي أن مصر عليها سداد ما قيمته 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها 2.8 مليار دولار على الحكومة المصرية و 8.3 مليار دولار على البنك المركزي المصري.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

منطقة الدعم التي أشرنا إليها بين 1938 – 1950 دولار للأونصة أنهت هبوط أسعار الذهب الفورية الذي استمر 4 جلسات متتالية، لتنعكس حركة الذهب لأعلى منذ جلسة الأمس ويتجه الذهب اليوم إلى منطقة المقاومة من 1970 – 1975 دولارا للأونصة.

ومن المتوقع أن تظل حركة الذهب متذبذب دون اختراق مستويات هامة حتى صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيؤثر بشكل كبير على تحركات الذهب سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط وفقاً لما سيصدر عن البنك.

في حالة الصعود للذهب والاختراق الناجح لمنطقة المقاومة السابق ذكرها يفتح الباب إلى منطقة 1980 – 2000 دولار للأونصة، وفي حالة الاختراق الناجح للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة يكتسب الذهب زخم إيجابي قوي قد يدفعه إلى تسجيل مستوى قياسي جديد.



أما في حالة الهبوط فإذا استطاع الذهب كسر منطقة الدعم 1938 – 1950 دولارا للأونصة فيواجه الذهب دعم جديد عند 1925 – 1930 دولارا للأونصة ومن بعدها مناطق المستوى 1900 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد انخفض يوم أمس لمستويات 2150 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى مستويات 2160 جنيه للجرام من جديد، حيث تبقى المنطقة بين 2160 – 2175 جنيه للجرام هي المتحكمة في أسعار الذهب حالياً، وكسرها لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيه للجرام.