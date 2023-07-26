قال مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، إن الصين تتطلع إلى استضافة جنوب أفريقيا لقمة بريكس ناجحة من شأنها أن تضخ زخما جديدا في تعاون بريكس.

وأضاف وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الصين تؤمن بأن جنوب أفريقيا ستحقق نجاحا في أربعة جوانب تحت قيادة رامافوسا، مشيرا إلى أن الجوانب الأربعة تشمل الإعداد الجيد لضمان قمة ناجحة والتنسيق النشط لمواقف جميع الأطراف للتوصل إلى توافق بشأن نمو وتنمية بريكس وفتح آفاق جديدة لآلية بريكس.

وأوضح تطلع الصين أيضا إلى أن تخطط جنوب أفريقيا لتبادلات مهمة رفيعة المستوى بين الصين وجنوب أفريقيا لدفع شراكتهما الإستراتيجية الشاملة إلى مستوى جديد، وإجراء حوار صيني-أفريقي رفيع المستوى لتعزيز الوحدة والتعاون بين الصين وأفريقيا وتحقيق تقدم جديد في بناء مجتمع مستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا.

وأكد المسؤول الصيني أنه بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الدولي، فإن الصين ستقف بحزم مع جنوب أفريقيا، وستدعمها في تسريع تنميتها وتنشيطها، وكذلك في لعب دور أكبر على الساحتين الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال رئيس جنوب أفريقيا، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين وتأمل في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات،معربا عن شكره للصين لدعمها استضافة جنوب أفريقيا لقمة بريكس.

وأشار رامافوسا إلى أن جنوب أفريقيا مستعدة لضمان نجاح قمة بريكس المقبلة بشكل كامل، مضيفا أن جنوب أفريقيا تأمل أيضا في اغتنام القمة كفرصة للدفع نحو تحقيق تقدم أكبر في العلاقات بين جنوب أفريقيا والصين والعلاقات بين أفريقيا والصين.