برلمانية: تدفق 7 ملايين سائح على مصر مؤشر إيجابي للوصول لـ30 مليون زائر بحلول 2030

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يعد إنجازا كبيرا، لا سيما وأنه ذلك العدد يرتفع عما تم تحقيقه في ذات الفترة العام الماضي بنحو 2 مليون سائح.

وأضافت سحر طلعت مصطفى فى بيان صحفى لها، أن ذلك المعدل يعد بمثابة مؤشر إيجابى للوصول إلى 15 مليون سائح على الأقل مع نهاية عام 2023، وهو ذات الرقم الذى حققته مصر في عام 2010 الذى يعد ذروة الطفرة السياحية في مصر عبر تاريخها، حيث إن ما حققته مصر في ذلك العام من معدلات سياحية كانت الأعلى عبر التاريخ.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد استعادة قطاع السياحة قدرته على النمو ومواجهة التحديات الأخيرة، وتحقيق انتعاشة كبرى، والاقتراب من تحقيق الهدف المصرى بالوصول لـ30 مليون سائح في 2030، لا سيما وأن مصر تمتلك الإمكانيات والموارد السياحية التى تؤهلها لذلك ويجعلها قادرة على المنافسة عالميا.

ودعت سحر طلعت مصطفى، إلى استغلال تلك الجهود المبذولة حاليا في الدولة، للتوسع فى الاستثمارات السياحية وتكثيف أنشطة الترويج السياحى لمصر، لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من السائحين إليها.