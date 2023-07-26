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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: أفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ وسنواصل مساعدة دولها

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعم رغبة الدول الأفريقية في الاستقرار والتقدم الاقتصادي.

وتابع فلاديمير بوتين، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن أفريقيا باتت واحدة من أقطاب العالم الناشئ، وستواصل روسيا مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطًا في حل القضايا العالمية.

وأضاف فلايمير بوتين، أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية اقتصاديًا، بالإضافة إلى محاربة الفقر، مع الاستمرار في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية.

بوتين اقتصاد الاستقرار التقدم الاقتصادي أفريقيا