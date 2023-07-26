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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بطريق مصر الزراعى بالصف لـ3 متوفين

أرشيفيه
أرشيفيه
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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميني باص مع سياره ملاكي بطريق مصر الزراعى بالصف لـ3 متوفين بالإضافة لإصابة 6 آخرين.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق الصف الزراعي بين قرية اسكر و قرية الصف القادم من الصف اتجاه اطفيح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بمبنى باص واسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى الصف لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ضحايا حادث تصادم ميني باص سيارة ملاكي الصف أجهزة الأمن