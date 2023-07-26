ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم بطريق مصر الزراعى بالصف لـ3 متوفين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميني باص مع سياره ملاكي بطريق مصر الزراعى بالصف لـ3 متوفين بالإضافة لإصابة 6 آخرين.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين بطريق الصف الزراعي بين قرية اسكر و قرية الصف القادم من الصف اتجاه اطفيح.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بمبنى باص واسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى الصف لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.