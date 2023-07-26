"عائلة سمبسون".. كيف تنبأ باسم تويتر الجديد؟

تحمل حلقات مسلسل "عائلة سمبسون" الشهيرة التي عُرضت على مدى سنوات تنبؤات مُذهلة حققت بعضها، وعلى غرار ذلك، تعود السلسلة لتثير الجدل بعد توقعاتها لأحداث محتملة لعام 2023.

في مشهد صادم ومحير، قدم مسلسل "عائلة سمبسون" توقعًا حول شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتحويل اسم التطبيق إلى "إكس" في سلسلة تغريدات أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المسلسل قد أظهر في حلقة سابقة هومر يستخدم تطبيقًا يشبه شعار "إكس" الجديد في عام 2012، والآن تحقق هذه اللحظة المشابهة بشكل مُفاجئ في عام 2023، مما جعل البعض يصف ذلك بأنه "تنبؤ مُرعب".

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث استمرت السلسلة في تقديم توقعاتٍ صادمة بخصوص الأحداث العالمية المحتملة لعام 2023. بينما يُظهر عالم السينما هومر في حلقة من المسلسل يُتوقع اندلاع حرب نووية بين الولايات المتحدة والصين، ما يجعل الجمهور في حالة من الذعر حيال هذا السيناريو المُربك.

وتتناول السلسلة أيضًا الشئون السياسية المستجدة، فقد جسدت شخصية ليزا رئيسةً للولايات المتحدة الأمريكية في حلقة من المسلسل، وتحدثت عن أزمة الميزانية التي ورثتها من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017، مما جعل الجمهور يتساءل حول الاحتمالية الواقعية لمثل هذه الأحداث في المستقبل.

كما يُذكر أن المسلسل قد توقع بعض الأحداث التاريخية بشكل مدهش في الماضي، مثل أحداث 11 سبتمبر وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مما جعل الجمهور يتساءل عما إذا كانت هذه التوقعات مجرد صدف أم تتأكد النبوءة مع مرور الوقت.

ويُبقى الجمهور مترقبًا لمزيد من التطورات والأحداث المُثيرة في عالم مسلسل "عائلة سمبسون"، الذي يستمر في إلهام النقاش حول إمكانية توقعاته المُدهشة.