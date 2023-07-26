وزير الري يتابع أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة برئاسة مصر

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناء على توصيات اجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتى عقدت خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣ .

كما تمت مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الأفريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية، كما تم خلال الاجتماع بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية للدول الأفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى.

كما تناول الاجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الأسبوع العالمي للمياه" والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من (٢٠-٢٤) اغسطس المقبل.

كما تم استعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الأفريقية في هذا القطاع الهام.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير، والدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل، والمهندسة سماء عبدالمجيد مدير عام التعاون الاستراتيجى بقطاع شئون مياه النيل، والمهندسة إيناس عبدالحليم مدير عام المنظمات بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمى.