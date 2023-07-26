السجن 8 سنوات لرجل اعتدى على مسجد في كندا

حكمت محكمة في كندا بالسجن 8 سنوات على رجل أدين بالإرهاب، جراء اعتدائه على المصلين في أحد المساجد بفأس ورذاذ مسيل للدموع العام الماضي، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وهاجم محمد معز عمر مركز دار التوحيد الإسلامي في ميسيسوجا، أونتاريو خلال صلاة الصباح في 19 مارس من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أقر بأنه مذنب في 3 تهم “تشكل نشاطا إرهابيا”، وفي مرافعته اعترف بأنه الفعل الذي قام به، مدفوع بكراهية المسلمين.

كما اعترف عمر بحمل مادة ضارة هي "رذاذ الدب"، الذي ينبعث منها مادة كيميائية رادعة تشبه رذاذ الفلفل، وأيضا اعترف بالاعتداء بسلاح وإيذاء الممتلكات بدافع التحيز أو الكراهية على أساس الدين.

وحكم قاض في محكمة العدل العليا في أونتاريو، عليه بالسجن 8 سنوات، وهي المدة التي أوصى بها المدعون، كما يجب أن يقضي نصف المدة في السجن قبل أن يتقدم بطلب إفراج مشروط.

وقد انتقد إمام المسجد الحكم ووصفه بأنه متساهل للغاية. وقالت النيابة العامة الكندية أن عمر أعرب عن خيبة أمله بعد إلقاء القبض عليه، لأنه لم يتمكن من "إلحاق أي ضرر حقيقي بالضحايا".