تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء في البنك المركزي المصري عند نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر العملة الاوروبية الموحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 34.19 جنيه للشراء، و34.33 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ، مقابل نظيره المصري في البنك المركزي المصري بداية اليوم عند نحو 39.56 جنيه للشراء، 39.73 جنيه للبيع.

بينما سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.64 جنيه للشراء، و35.79 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.85 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.79 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

و فيما يخص اسعار صرف العملات العربية ، امام الجنيه المصري ، بطاية تطاولات اليوم في البنك النركزي المصري،

سجل سعر صرف الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

و ثبت سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.45 جنيه للشراء، و100.89 جنيه للبيع.

فيما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.49 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.