تأجيل اجتماع عليا الوفد يهدد استقرار بيت الأمة

شهد حزب الوفد على مدار الساعات الماضية حالة انقسام شديدة بسبب عدم حسم قرار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم أن د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أعلن أن قرار ترشحه لا رجعة فيه وأنه يأتي وفق لائحة الحزب الداخلية، وهو الأمر الذي منعه من عقد اجتماع الهيئة العليا للتصويت على القرار.

وأحدث تأجيل اجتماع الهيئة العليا للحزب حالة استنكار شديدة من جانب شيوخ الوفديين بجانب فؤاد بدراوي الذي أعلن هو الآخر نيته بالترشح باسم الحزب.

من جانبه حذر يس تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الأسبق، في تصريحات له، من أن ما يحدث يعصف بتماسك الوفد ووحدته وقيمه وتراثه.

وتنتظر الساعات القليلة القادمة تدخل العقلاء لإنهاء الأزمة وحسم مرشح الحزب ووأد فتنة جديدة تهدد استقرار بيت الأمة.