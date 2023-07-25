حركة تنقلات الشرطة 2023.. وزير الداخلية يجدد الثقة برئيس أكاديمية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق على تجديد الثقة للواء دكتور هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، نظرا لأدائه المتميز وحرصه على تقديم ضابط عصرى مثقف ومؤهل لمواجهة كافة التحديات ومراعيا لحقوق الإنسان.

حيث شهدت أكاديمية الشرطة فى عصره تأهيل وتدريب طلبة الكلية وإعدادهم للخروج للمجتمع وتولى مهامهم فى مكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة الى حرصه على عقد ندوات تثقيفية لهم خلال فترة الدراسة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اعتمد مساء اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة.

وإدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وارتكزت مؤشرات الحركة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والنفسى والوظيفي.

ومن أبرز من شملتهم الحركة، تعيين اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابي مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه علي، مساعدًا للوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال علي جمال الدين، مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوي عمار، مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء شريف رؤوف زكي عبدالرازق، مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء هشام سمير محمد حسام الدين، مساعدًا للوزير لمنطقة القناة، واللواء مهندس أحمد عدلي أحمد محمد، مساعدًا للوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض، مديرًا لأمن المنيا، واللواء محمود عبد التواب محمود علي هويدي، مديرًا لأمن البحيرة، واللواء خالد محمد مختار عبد السلام سليمان، مديرًا لأمن الغربية، واللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد عمران، مديرًا للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء دكتور محمود محمد سعد قمره مديرًا للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء محمد كامل علي عناني مديرًا لأمن جنوب سيناء، واللواء وائل فؤاد زكي نصار، مديرًا لأمن أسيوط، واللواء جمال مصطفى علي معوض مديرًا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

كما تم تعيين اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى، مديرًا لأمن الأقصر، واللواء مصطفى مبروك مصطفى دره، مديرًا لأمن قنا، واللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطيه، مديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح، مديرًا لأمن السويس، واللواء منار مختار حافظ حسن، مديرًا عامًا بقطاع حقوق الإنسان، واللواء هشام مروان توفيق محمد شبانة، مديرًا لأمن الإسماعيلية، واللواء محمد زهير عبدالحميد منصور، مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.