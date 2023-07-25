كولر يعقد جلسة مع لجنة التخطيط بالأهلي لبحث ملف المعارين

يبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر مصير اللاعبين المعارين الذين إنتهت إعارتهم للأندية المحلية والخارجية.

واستقر مسئولو الأهلي على إعادة الثنائي محمد شكري من سيراميكا وكريم نيدفيد من فيوتشر، بينما مازال الحديث مستمر حول باقي اللاعبين وسيتم مناقشة هذا الأمر مع المدير الفني للفريق ومعرفة رأيه في الراحلين عن الفريق أو العائدين.

على صعيد متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن عرض النادي الأهلي للاعب حسين الشحات للبيع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب أزمة الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: السوشيال ميديا وبعض القنوات أعلنت أن الأهلي قرر عرض حسين الشحات للبيع رغم إنه لسه مجدد له من كام يوم بسبب أزمة الشيبي، هذا كلام غير صحيح تمامًا، وأدعو مجالس الإدارات أن تفعل ما تراه مناسبًا دون أن تنساق وراء السوشيال ميديا.

وقررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادى بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، إلى لجنة التظلمات، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز.