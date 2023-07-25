زي النهاردة .. تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا

تمر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يوليو الذكرى 420، لتنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت،وذلك في٢٥ شهر يوليو عام

1603،

عائلته:



والدته هي الملكة ماري ستيوارت، زوجته هي ابنة فريدريك الثاني ملك الدنمارك .

ورغم أن الملك جيمس، كان متعاطفا بشكل عام مع الكاثوليك إذ أن أمه ماري ملكة اسكتلندا وآن ملكة الدنمارك، كانتا كاثوليكتين، إلا أنه تعرض لمؤامرة من جماعة الكاثوليك فى فترة حكمه، حيث كان المناخ السائد في إنجلترا آنذاك عدائيا للكاثوليك، والمنشقون الذين كانوا يرفضون حضور قداسات الكنيسة الإنجليزية يوم الأحد يغرَّمون 20 جنيها استرلينيا في الشهر.



وقعت مؤامرة البارود، عام 1605 فبعد أن أصبح جيمس الأول ملكا على إنجلترا اعتقد الكاثوليك انه سيساندهم لكنه خذلهم فشعروا بالخيانة. فقررت مجموعة من الشباب الكاثوليك الاستيلاء على مقاليد الحكم بنسف الحكومة الإنجليزية بأكملها فقاموا بتهريب براميل من البارود في سراديب البرلمان, وكان جاي فوكس قد استعد لإشعال هذه البراميل في 5 نوفمبر عندما يجتمع الملك واللوردات والأعيان في البرلمان لكن المؤامرة تم كشفها والقبض على المتآمرين وإعدامهم.



منذ ذلك الحين أصبح إشعال النيران للاحتفال وحرق دمية تدعى جاي عادة سنوية يحتفل بها الإنجليز، وهنا يطرح السؤال ما هي علاقة اسم جاي فوكس بالقناع الشهير المبتسم ذي الشارب الذي ارتبط بالثورات مؤخرا؟

الإجابة أنه في عام 2005 أطلق فيلم V for Vendetta المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه عمرها يبلغ الآن أكثر من 35 عاما و الفيلم يحكي عن ثائر في وجه الحكومة البريطانية ويسعى للانتقام منها عن طريق إثارة الشغب في شوارعها..

وكان هذا الثائر يرتدي القناع المصمم من ملامح جاي فوكس، ومن مشاهد الفيلم يخرج عدد من المحتجين يرتدون قناعه نفسه ويثيرون الشغب في شوارع لندن الامر الذي دفع المحتجين في العالم الحقيقي إلى ارتدائه في مظاهراتهم واحتجاجاتهم.

من هو الملك جميس السادس؟

عاش الملك جيمس السادس من عام 1567إلي عام 1626 ميلادي وتم تنصيبه ملكا على انجلترا وأيرلندا،في 25 يوليو1603 باسم جيمس الأول وظل ملكا عليها حتي 1625ميلادس ووالدته هي الملكة ماري ستيوارت وزوجته هي أبنة فريدريك الثاني ملك الدانمارك وكان في مفتتح شبابه في 1583 قد تسلم مقاليد الحكم في اسكتلندا، وأفلح في أن يعيد للسلطة الملكية سيادتها بعد وفاة الملكة إليزابيث الأولى عام 1603.

انتقل إليه عرش إنجلترا عن طريق جدة أمه ولأبيه الملكة اسكتلندا الأميرة الإنكليزية مارجريت تيدور ابنة الملك هنري السابع ونظم جماعة من الكاثوليك مؤامرة لنسف البرلمان بالبارود (1605 م) عند حضور الملك جيمس وتنصيب أبنته الأميرة ستيوارت، إلا أنه نجا بأعجوبة وقام بمطاردة فلول البيوريتان وهم جماعة انشقت عن البروتستانت كانت لها مطالب متشددة إزاء إصلاح الكنيسة، ثم عجل في إرسالهم إلى المستعمرات الجديدة في أمريكا.

كان الملك منحازا إلى دوق باكنجهام، والذي كان له أعداء كثر في البرلمان، كانت أفعاله وأقواله -أي الملك-قد جعلته غيرمرغوب فيه بين رجال البرلمان، كان يعلن عن نيته عقد تحالف مع أسبانيا الكاثوليكية،

في إطار سياسته الخارجية أرسل جيمس الأول جون هاريسون كسفيرله عند سلطان المغرب زيدان الناصركما تفاوض سفيره مع قراصنة سلا الذين كان يتزعمهم محمد العياشي ومما ينسب إليه قوله أن حقه الملكي هو حق إلهي وتوفي في 27 مارس 1625وخلفه على العرش ابنه الثاني تشارلز الأول.

مما ذكرعن صفاته الشخصية أنه كان شاذاً بين الملوك وكان سلوكه خشناً غير مهذب، وكانت مشيته بشعة، وصوته عالياً، وكان حديثه محنة يبتلي بها سامعيه لما فيه من الغلظة والحذلقة المفتقرة إلى الحكمة وقال أحد المراقبين الذين لا يكنون له كثيراً من الحب:«كانت معرفته باللغات والعلوم وشئون الحكم أكثرمن أي فرد في اسكتلندا» ولكن: «كان مغروراً بشكل غير عادي» وربما كانت هذه السمة أو الميزة ضرورية للمحافظة على الحياة في خضم المتاعب.