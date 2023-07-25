طرح البوستر الرسمي لفيلم "خمس جولات" والعرض 16 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خمس جولات" البوستر الرسمي له ، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل.

ظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي، و نور النبوي، وداليا شوقي، ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

كانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر والإعلان التشويقي الأول مؤخرا استعدادًا لطرحه في عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.

فيلم خمس جولات يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف