رئيس اتحاد الكاراتيه يزور تدريبات منتخب الكاتا قبل بطولة إفريقيا

زار محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، زيارة للمنتخب المصري للشباب والناشئين، من أجل تقييم منتخب الكاتا جماعي؛ لانتقاء أقوى وأفضل العناصر لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 21 أغسطس المقبل في المغرب.

جاء ذلك على هامش متابعة تدريبات منتخب الكاتا للشباب والناشئين والأشبال باستاد القاهرة الدولي، حيث قام رئيس اتحاد الكاراتيه بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز والمؤازرة للاعبي المنتخب المصري قبل المشاركة في البطولة الإفريقية.

شهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وسيد شمس نائب رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.

بالإضافة إلى حضور كلًا من حسني جبر المدير الفني لمنتخب الكاتا للشباب والناشئين، وهاني محمود وهاني طنيب ومحمد الأشقر وأحمد جمعة مدربي الكاتا، والدكتور أحمد عمر الفاروق المعد البدني، والدكتور أحمد صبحي المعد البدني.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري للكاراتيه مطار القاهرة يوم 13 أغسطس المقبل متجهة إلى المغرب للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية.