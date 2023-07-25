16 دار عرض تستعد لاستقبال عروض المهرجان القومي للمسرح

تستعد مسارح الدولة بوزارة الثقافة، لاستقبال فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، والتي تحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، احتفاء بمسيرته الفنية والإبداعية، وذلك تقديرا لما قدمه للفن المسرح خاصة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تقام العروض على 16 دار عرض، وهم: المسرح القومي بالعتبة، ومسرح ميامي بوسط البلد، ومسرح الغد بالعجوزة، ومسرح السامر بالعجوزة، ومسرح السلام بشارع القصر العيني، وقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، ومسرح الطليعة في العتبة بقاعتيه زكي طليمات، وصلاح عبدالصبور، ومسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، والمسرح العائم "الصغير"، ومسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، ومسرح البالون بالعجوزة، ومسرح مركز الإبداع الفني، ومسرح نهاد صليحة، ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وقصر الأمير طاز، ودار الأوبرا المصرية.

ويشارك في هذه الدورة 37 عرضا مسرحيا، للجهات الإنتاجية المختلفة والممثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والبيت الفني للمسرح، مسرح الهناجر، البيت الفني للفنون الشعبية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومركز الإبداع الفني بقطاع صندوق التنمية الثقافية، ووزارة الشباب والرياضة، ودار الأوبرا المصري، وأكاديمية الفنون، والفرق المستقلة والحرة، والمسرح الجامعي، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، وفرق الشركات والبنوك والمسرح العالمي، ومسرح القطاع الخاص.