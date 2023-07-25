رحيل نجم برشلونة إلى يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني وافق، اليوم الثلاثاء، على رحيل أحد نجوم خط وسطه إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن برشلونة وافق على العرض الذي قدمه نادي السيدة العجوز من أجل الحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي.

وكشفت أن الصيغة النهائية للصفقة تشير إلى انتقال كيسي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إلزامية الشراء في صيف 2024 بمقابل يتراوح بين 10 إلى 15 مليون يورو.

وذكرت أن يوفنتوس يعمل حاليا على الاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع فرانك كيسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.