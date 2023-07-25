مجلس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة يوليو ٢٠٢٣ بحضور أعضاء المجلس الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بثورة ٢٣ يوليو داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة سيادته وأن يكلل خطاه ومجهوداته بالنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار للدولة المصرية.

ووجه التهنئة لأبناء الجامعة ومنسوبيها بتقدم الجامعة في تصنيف التايمز "THE" البريطاني للتعليم العالي لعام ٢٠٢٣ ضمن تصنيف الجامعات حديثة النشأة والتي لم يمضي علي إنشائها أكثر من خمسين عاماً، حيث تقدمت جامعة المنوفية في التصنيف من الفئة 351 - 400 0 إلي الفئة 301 - 350 بتقدم 50 مركزا عن العام الماضي.

وأعرب عن سعادته بإشادة وزارة التنمية المحلية بمجهودات جامعة المنوفية في القضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية وسعي الجامعة الدائم للنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم معدلات النمو السكاني، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية المتكاملة إلى مراكز المحافظة المختلفة بالتعاون مع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة ومؤسسة حياة كريمة.

وأعلن رئيس الجامعة صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بجامعة المنوفية الأهلية للعام الدراسي القادم لكليات "طب وجراحة الفم والأسنان - علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات)، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية وتكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي)، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطري، العلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية)"، موضحا أن الجامعة فى انتظار زيارة أخرى للجان المتخصصة لإعلان باقى البرامج.

وأحاط رئيس الجامعة الحضور بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مستشفى الأورام بالجامعة إلى معهد الأورام لمواجهة تزايد إعداد المترددين علي مستشفى الأورام والارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، مما يعد انجازا كبيرا سيحقق طفرة فى الخدمة التعليمية والعلاجية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى زيارة وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحضور الأستاذ محمد موسي نائب محافظ المنوفية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين التنسيقية والجامعة للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية وتنفيذ مبادرة علاج الأورام ودعم إنشاء معهد أورام جامعة المنوفية، وإشادة الوفد بالمشروع ووجود رؤية واضحة للتجهيزات.

كما أحاط الأعضاء بما تم خلال استقبال الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في مقر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فرع المنوفية وذلك ضمن فعاليات زيارة وزير الاتصالات لمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

وأعلن رئيس الجامعة عن مقترح إنشاء عيادات تخصصية للمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضي ضمور العضلات وذلك خلال لقائه بوفد ممثلي كرسي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة ومسئولي مرضي ضمور العضلات بمحافظة المنوفية للتهنئة ومناقشة الخدمات الصحية المقدمة من الجامعة للمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضي ضمور العضلات.

هذا وعرضت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمى للجامعة الأهلية بعرض الأسعار النهائية للالتحاق بكليات جامعة المنوفية الأهلية والتى تحددت ب ١١٠ ألف جنيه الطب، ٩٥ ألف طب الأسنان، ٩٠ ألف علاج طبيعى، ٩٠ ألف صيدلة، ٦٠ ألف الهندسة، ٥٥ ألف الطب البيطرى، ٥٠ ألف الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ٤٠ الف العلوم الصحية، ٣٠ الف الترجمة، كما عرضت موضوعات قطاع شئون التعليم والطلاب.

وقام الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعرض موضوعات القطاع واستعراض تقرير عن القوافل المتكاملة التى تمت خلال الشهر، كما أكد على أهمية الاشتراك فى مختلف المبادرات المجتمعية والخدمية التى يتبناها القطاع.