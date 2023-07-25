رفض دعوى مرتضى منصور تطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

أصدرت الدائرة 2 مدني شمال الجيزة ، قرارا برفض الدعوي المقامة من مرتضي منصور والتي يطالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه من علاء الدين سعد الكحكي بصفته المدير الممثل القانوني لشركة ميديا لاين "قناة النهار" بسبب الإخلال التعاقدي ومطالبات بالضرائب وفق عقد اتفاق بينهما عن أتعاب محاماة ، كما قررت إلزامه بمصاريف الدعوى.

وتضمنت الدعوى أنه و بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة بين مكتب المدعي والممثل القانوني لشركة ميديا لاين المدعى عليه والمؤرخ في أغسطس ۲۰۱۳م والذي بمقتضاه تولى المدعي مباشرة مهام عمله الموكلة اليه بموجب هذا العقد ولما كان المدعي من كبار المحامين بجمهورية مصر العربية ويتمتع بالسمعة الجيدة بين أقرانه قام بمباشرة عمله على الوجه الأمثل بالعمل على انهاء كافة الخلافات القانونية للشركة وانهاء كافة الخلافات تجاهها>

وأضافت الدعوى لما كان العقد ينص على أنه اتفق الطرفان على أن قيمة أتعاب الطرف الأول قدرت بمبلغ 5 ملايين جنيه تستحق عند الإنتهاء من النزاع قضائياً أو رضائياً أو ودياً ، وحضر المستشار هيثم عباس جلسة اليوم بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الذي دفع بدوافع قانونية مطالباً برفض الدعوى والزام المدعي بالمصاريف .