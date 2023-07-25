برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة حماية لحقوق المواطنين.

وأكد النائب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ما صدر عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المستشار وزير العدل عمر مروان، أثلج صدور المصريين وخاصة أصحاب القضايا أمام المحاكم بشأن إنهاء القضايا فى نفس السنة المقامة فيها.

وقال مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيًا، أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية أعرب عن ترحيبه بهذه التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء على القضاة والمتقاضين.