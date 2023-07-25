بالفيديو.. الزراعة: مؤتمر الأمم المتحدة هدفه حشد الجهود للوصول لأمن غذائي مستدام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن العالم كله يعاني من أزمات المناخ والأزمات العالمية التي أثرت على الأمن الغذائي بجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ونفذت العديد من المشروعات التي جعلتها تتجنب جزء كبير من هذه الآثار والتداعيات.

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء" مهم ويهدف لتوحيد الجهود من أجل الوصول لأمن غذائي مستدام لجميع شعوب العالم، موضحًا أن الأزمات مثل تغير المناخ لا يمكن لدولة واحدة أن تتبنى أو تقوم باتخاذ إجراءات للحد من آثاره ولكن لا بد من تضافر الجهود.

وتابع، أن الدولة المصرية قامت بتنظيم قمة المناخ cop27، الذي كان له دور كبير في توحيد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها.

وأردف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كلمة السيد القصير وزير الزراعة أمام مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، تضمنت عرض الجهود المصرية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، وحشد الجهود من أجل مزيد من التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.