محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وعمداء الكليات، ووجه المحافظ التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على مركز متقدم في التصنيف الدولي للجامعات، مؤكدا أن هذا التميز هو نتاج لعمل دؤوب وفقاً لمعايير جودة عالية تسعى الجامعة دائماً لتحقيقها.

كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود الجامعة في تنفيذ القوافل الطبية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مطالبا بتكثيف القوافل في قرى المرحلة الثانية من المبادرة والتي تنفذ في مراكز كفر الزيات، قطور، بسيون والمحلة الكبرى.

وأشار رحمي إلى أهمية تكثيف العمل بأنشطة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة واستغلال الاجازة الصيفية في زراعة المزيد من الأشجار والتي تعد أحد أهم عوامل مواجهة التغيرات المناخية من خلال زيادة المساحات الخضراء، كما تطرق المحافظ خلال كلمته إلى أهمية ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات التابعة للجامعة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الممارسات على رأسها فصل التيار عن كافة المنشآت عقب انتهاء العمل عدا الأماكن الحيوية كالمستشفيات، مع استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بأساليب وطرق الترشيد وكذلك الاستفادة إعلام الجامعة في التوعية.

واستكمل المحافظ كلمته بالحديث عن الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة من تشكيل اللجان وبدء حملات التوعية تمهيداً لتفعيل ورش العمل، ذلك بالإضافة إلى بحث سبل توطين أهداف التنمية المستدامة وأهمية مشاركة الجامعة في الملفين وخاصة في محاور الصحة، التعليم، السلامة والعدل والمساواة بين الجنسين.

وأوصى الدكتور طارق رحمي خلال كلمته بأهمية إعلان الجامعة عن الموعد النهائي الخاص بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية لإتاحة الفرصة كاملة أمام الراغبين في الاشتراك، واختتم رحمي كلمته بالحديث عن أهمية مشاركة الجامعة في تنفيذ مؤشر تنافسية المحافظات.

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بمشاركة وحضور محافظ الغربية للمجلس مؤكدا على أن حرص محافظ الغربية على حضور الاجتماعات الدورية للمجلس إنما يدل على إيمان ووعي كامل بدور الجامعة المجتمعي ومساهمتها الفعالة في مشروعات التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها بأرض المحافظة.