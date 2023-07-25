وزير الدفاع الروسي يبدأ اليوم زيارة إلى كوريا الشمالية

يبدأ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، زيارة إلى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان -: "إن شويجو سيتوجه على رأس وفد عسكري رفيع إلى كوريا الشمالية في زيارة ستستمر من 25 وحتى 27 من يوليو الجاري".

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لحضور الجانب الروسي الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكورى فى حرب 1950-1953 بدعم أساسي من موسكو، موضحة أن الزيارة تأتي أيضا في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، منوهة بأنها ستمثل خطوة مهمة في تطور التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.