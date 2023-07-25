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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم مولد كهرباء بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في منشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مولد كهرباء بالكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوي قرية سدرين نزلة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مولد كهرباء بالكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوي قرية سدرين نزلة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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