كلية الدفاع الجوى تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات ITC-Egypt 2023.. صور

فى إطار إهتمام القوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى وتوفير كافة السبل لمختلف فئات المجتمع لإطلاق مواهب الإبتكار والإبداع فى شتى المجالات العلمية ، نظمت كلية الدفاع الجوى المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات (ITC-Egypt 2023)، بمشاركة العديد من كبار العلماء والمتخصصين والباحثين فى مجال أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف الجامعات المصرية والدولية وبدعم تقنى من معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات IEEE،أحد أبرز المؤسسات العلمية الدولية فى المجالات الهندسية.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور يحيى عنتر الرئيس الشرفى للمؤتمر رحب خلالها بالحضور، موضحاً الأنشطة والفعاليات المختلفة التى يشهدها المؤتمر .

وأكد اللواء أ ح إيهاب الفيومى نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لكلية الدفاع الجوي، على الدعم والرعاية الكاملة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى لطلبة كلية الدفاع الجوى لتخريج كوادر قادرة على الإبتكار وإستيعاب التطور العلمى الهائل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

وألقى الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الذى يساهم فى توفير المناخ الملائم لإطلاق الإبداعات العلمية والإطلاع على أحدث النظم العالمية فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للاهتمام بالبحث العلمى وتنمية المبتكرات ورعاية الباحثين لتحقيق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والإبتكار 2030.

تضمن المؤتمر إلقاء العديد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون فى مجال الاتصالات والذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى، وعقد عدد من الجلسات الحوارية لكبار العلماء فى مجالات الإتصالات، وتنفيذ عدد من ورش العمل فى مجالات الأقمار الصناعية وأنظمة الرادار الحديثة، فضلاً عن مناقشة عدد من الأوراق البحثية بواسطة نخبه من العلماء المتخصصين .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم معرضاً لمشاريع التخرج والأفكار البحثية المقدمة من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية وكلية الدفاع الجوى ، التى حظيت بإشادة من مختلف مستويات الحضور.

وشهدت الجلسة الختامية تكريم عدد من العلماء المشاركين بالمؤتمر وتكريم أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع بعد إختيارهم من قبل اللجان العلمية المتخصصة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورئيس جامعة دمنهور وعدد من ممثلى الوزارات والجامعات المصرية المختلفة .