محافظ بني سويف يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، السفير الكوري "كيم يونج هيون " على رأس وفدا من سفارة دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن تفقد الجامعة التكنولوجية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وزيارة مصنع شركة سامسونج العالمية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الكوري، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين "مصر وكوريا الجنوبية"، والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين، لا سيما في ظل الفترة الحالية وما تشهده تقدما وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التى تربطهما علاقات نوعية في مختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات في مقدمتها الاستثمار، منوها بأن محافظة بني سويف بها حاليا مصنع شركة سامسونج العالمية، والجامعة التكنولوجية التي هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على مزيد هذا التعاون الذي يعود على الشعبين بالإيجاب.