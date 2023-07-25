الجيش السوداني يغلق الطريق القومي بالخرطوم ويهدد باستهداف أي تحركات خلاله

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إغلاق الطريق القومي الخرطوم – بارا، وهدد باستهداف أي تحركات من خلاله، واعتبار أي حركة على الطريق أهدافًا عسكرية.

يأتي ذلك في محاولة من الجيش السوداني لشل إمدادات قوات الدعم السريع التي تمر عبر ذلك الطريق، من كردفان ودارفور بالتحديد والمتجهة إلى العاصمة الخرطوم.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع أيضًا استخدمت طريق الصادرات كممر للحصول على الإمدادات العسكرية، فيما قرر الجيش إغلاق ذلك الطريق أيضًا.

وكشف الجيش السوداني عن أن طريق الخرطوم – بارا تم تحويل مساره إلى طريق الأبيض – كوستي – الخرطوم بدلًا عنه.