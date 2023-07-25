ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يغلق الطريق القومي بالخرطوم ويهدد باستهداف أي تحركات خلاله

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إغلاق الطريق القومي الخرطوم – بارا، وهدد باستهداف أي تحركات من خلاله، واعتبار أي حركة على الطريق أهدافًا عسكرية.

يأتي ذلك في محاولة من الجيش السوداني لشل إمدادات قوات الدعم السريع التي تمر عبر ذلك الطريق، من كردفان ودارفور بالتحديد والمتجهة إلى العاصمة الخرطوم.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع أيضًا استخدمت طريق الصادرات كممر للحصول على الإمدادات العسكرية، فيما قرر الجيش إغلاق ذلك الطريق أيضًا.

وكشف الجيش السوداني عن أن طريق الخرطوم – بارا تم تحويل مساره إلى طريق الأبيض – كوستي – الخرطوم بدلًا عنه.

الجيش السوداني الخرطوم قوات الدعم السريع الدعم السريع الامدادات