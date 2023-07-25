عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.



وذكرت مصادر فلسطينية بالمدينة المحتلة، أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.



وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم قد أعلنت عن استعدادها الخميس المقبل، لاقتحام الأقصى بأكثر من ألفي مستوطن في ذكرى "خراب الهيكل"، في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.



ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.



