الخارجية الروسية: إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بمعزل عن موسكو أمر مستحيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بمعزل عن روسيا، أمر مستحيل.



وقال فيرشينين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب ليست جارية، لافتا إلى أنه "لم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود، بعد اعتراض روسيا على ذلك".



وأشار إلى أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بتصدير الحبوب لا علاقة لها بمكافحة الجوع، خاصة بعد فشل تسهيل التصدير للمنتجات والأسمدة من روسيا.



يذكر أن روسيا أعلنت مؤخرا تعليقها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنعت حركة السفن واعتبار الدول التي ترفع أعلام هذه السفن تعلن في الحرب على روسيا.



ميدانيا، أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، إطلاق القوات الأوكرانية 11 قذيفة من عيار (الناتو) على مدينتى دونيتسك وماكيفكا.

وذكرت السلطات - وفقا لـ"روسيا اليوم" - أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على التجمع السكني سيمينوفكا وماكيفكا، بالإضافة إلى قذائف نارية على التجمع السكني جاليتسينوفكا في مدينة دونيتسك".

