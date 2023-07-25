موسكو: روسيا ليس لديها وجود عسكري في القارة الأفريقية

نفى أوليج أوزيروف، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أن يكون لبلاده وجود عسكري في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن طلبات بعض الدول الإفريقية في هذا المجال هي للمساعدة في ضمان الأمن.

وقال أوزيروف - في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "ليس لدينا وجود عسكري في إفريقيا، وهناك مناشدات من بعض الدول الإفريقية لروسيا للمساعدة في ضمان الأمن"، موضحا أن هذا ليس وجودًا عسكريًا.

وأضاف أن " الوجود العسكري يتم عند إرسال القوات، ونحن لا نرسل قواتنا إلى هناك،نحن نرسل مدربين عسكريين بناءً على طلب الدول الأفريقية نفسها".

وتابع أوزيروف، أن "الدول الأفريقية تشتري من روسيا المنتجات العسكرية، ولكن كل هذا ليس وجودًا عسكريًا، فالوجود العسكري هو القواعد الأميركية في القارة الإفريقية ومراكز استخباراتها والمختبرات البيولوجية العسكرية".

وأشار إلى أن "مشكلة الإرهاب، في كل من إفريقيا وبقية العالم مشكلة عابرة للحدود"، موضحًا أن "هذه مشكلة خطيرة بالفعل بالنسبة للقارة الإفريقية".



