أول تعليق من رئيس الزمالك على واقعة " الشحات والشيمي"

أعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك عن استيائه وغضبه الشديد بعد واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي والذى قام بالتعدى بالضرب على لاعب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري .

وقال منصور في تصريحات إعلامية، ما حدث للاعب بيراميدز محمد الشيمي أقل ما يقال عنه أنه بلطجة، والواقعة ليست جديدة على لاعبي الأهلي، فقد قام الشناوي حارس الفريق بنفس الفعل من قبل ولم يعاقب عقوبة كبيرة .

وتابع منصور، المهزلة مستمرة في الكرة المصرية خاصة أن عقوبة محمود كهربا لم تنفذ حتى الآن وشارك في جميع مباريات الأهلي رغم صدور قرار بإيقافه لعدة مباريات بسبب تعديه لفظيا على جماهير الزمالك .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية بعد أيام قليلة، وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويقع الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية للأندية، حيث يحل في المجموعة الثالثة والتى تضم معه، الاتحاد المنستيري من تونس، والنصر والشباب من السعودية، على أن يقص شريط مبارياته بالبطولة يوم الجمعة المقبل أمام الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من شهر يوليو الجاري، ثم يلعب مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل في ختام مبارياته بالمجموعة.